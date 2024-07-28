Жители домов возле «Зеленого острова», пожаловались на испорченные газоны

В соцсетях жители кварталов, прилегающих к парку культуры и отдыха «Зеленый остров» пожаловались на неблагоприятные последствия праздника Сабантуй.
Напомним, вчера, 27 июля, в парке «Зеленый остров» прошел II Международный Иртышский Сабантуй. Масштабный праздник посетили около 40 тысяч человек.
Однако для жителей ближайших к парку домов грандиозное мероприятие обернулось испорченными газонами. Из-за нехватки парковочных мест многие гости праздника парковали свои машины на зеленых насаждениях. Соответствующими фотографиями жители поделились в группе «Аварийный Омск» «Вконтакте».
«Стоянка на газонах — это административное правонарушение. Начинайте копить на штрафы», — обращением к автовладельцам подписал эти фотографии один из жителей.
В комментариях под постом многие омичи согласились с существованием проблемы парковок и написали, что такая же картина наблюдается и в другом месте проведения массовых мероприятий — в парке на Королева.