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Жители домов возле «Зеленого острова», пожаловались на испорченные газоны

Достаточного количества парковочных мест возле парка нет.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях жители кварталов, прилегающих к парку культуры и отдыха «Зеленый остров» пожаловались на неблагоприятные последствия праздника Сабантуй.

Напомним, вчера, 27 июля, в парке «Зеленый остров» прошел II Международный Иртышский Сабантуй. Масштабный праздник посетили около 40 тысяч человек.

Однако для жителей ближайших к парку домов грандиозное мероприятие обернулось испорченными газонами. Из-за нехватки парковочных мест многие гости праздника парковали свои машины на зеленых насаждениях. Соответствующими фотографиями жители поделились в группе «Аварийный Омск» «Вконтакте».

«Стоянка на газонах — это административное правонарушение. Начинайте копить на штрафы», — обращением к автовладельцам подписал эти фотографии один из жителей.

В комментариях под постом многие омичи согласились с существованием проблемы парковок и написали, что такая же картина наблюдается и в другом месте проведения массовых мероприятий — в парке на Королева.