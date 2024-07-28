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В Алматы на сутки перекроют тоннель и съезды транспортной развязки

В связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова-Кудерина, вводятся временные ограничения движения. С 23:00 28 июля до 23:00 29 июля движение будет полностью перекрыто.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова-Кудерина, вводятся временные ограничения движения.

С 23:00 28 июля до 23:00 29 июля движение будет полностью перекрыто по ул. Кудерина в северном направлении от ул. Сахалинская до конца тоннеля, съезд с ул. Рыскулова в западном направлении, съезд на ул. Северное кольцо в восточном направлении, разворот с южного направления, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Объезд будет обеспечен по улицам Москвина, Сахалинская, Крылова и Бокейханова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.