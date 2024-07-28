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17 участков дорог повредили паводки в Иркутской области

Удалось восстановить временный проезд на 29 км через реку Хингуйка.

Источник: Комсомольская правда

Паводковая обстановка в Иркутской области постепенно стабилизируется. На контроле ситуация остается в нескольких районах. Так, в Тулунском муниципальном образовании выход воды нанес урон 17 участкам дорог. Дорожники уже приступили к устранению последствий. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев на 29 км трассы Нижнеудинск-Боровинок-Чуна удалось восстановить проезд через реку.

— На 13:00 28 июля на территории семь населенных пунктов подтоплены 38 приусадебных участков. Тайшетский район — 27, Тулунский — 5, Черемховский — 6. Подтопленных жилых домов нет. Стабилизация прогнозируется в течение двух ближайших суток, — отметил Игорь Кобзев.

На местах работают группировки спасателей, и оценивает ущерб.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Александровка Братского района открыли новый школьный стадион. Инициативу реализовывать проект взяла на себя администрация района. Теперь на участке установлены стадион, с покрытием подходящим для бега, а также спортивные тренажеры.