17 участков дорог повредили паводки в Иркутской области

Паводковая обстановка в Иркутской области постепенно стабилизируется. На контроле ситуация остается в нескольких районах. Так, в Тулунском муниципальном образовании выход воды нанес урон 17 участкам дорог. Дорожники уже приступили к устранению последствий. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев на 29 км трассы Нижнеудинск-Боровинок-Чуна удалось восстановить проезд через реку.