17 участков дорог повредили паводки в Иркутской области

Паводковая обстановка в Иркутской области постепенно стабилизируется. На контроле ситуация остается в нескольких районах. Так, в Тулунском муниципальном образовании выход воды нанес урон 17 участкам дорог. Дорожники уже приступили к устранению последствий. Как сообщил в своем тг-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев на 29 км трассы Нижнеудинск-Боровинок-Чуна удалось восстановить проезд через реку.
— На 13:00 28 июля на территории семь населенных пунктов подтоплены 38 приусадебных участков. Тайшетский район — 27, Тулунский — 5, Черемховский — 6. Подтопленных жилых домов нет. Стабилизация прогнозируется в течение двух ближайших суток, — отметил Игорь Кобзев.
На местах работают группировки спасателей, и оценивает ущерб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Александровка Братского района открыли новый школьный стадион. Инициативу реализовывать проект взяла на себя администрация района. Теперь на участке установлены стадион, с покрытием подходящим для бега, а также спортивные тренажеры.