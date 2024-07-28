Новую площадку для орнитария обустраивают в парке «Сокольники»

«Орнитологический реабилитационный центр и приют работает на территории парка более 10 лет. Он несет важную социальную, культурную и развлекательную функции, осуществляя реабилитацию больных и раненых птиц, продолжая многовековую и знаковую для парка традицию соколиной охоты и проводя экскурсии и представления для посетителей с участием различных видов пернатых. В настоящее время расположение старого орнитария не соответствует нормативам. Он размещен в непосредственной близости от детско-спортивной зоны, поэтому для устройства нового была подобрана другая площадка большего размера. Ранее на этом месте располагалась игровая зона, которая не была популярной и использовалась только в теплое время», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Владимира Алябьева.
Подчеркивается, что ключевым объектом нового орнитария станет большой разлеточник. Его диаметр составит 30 м, а высота — 23 м. Орнитарий соберут с помощью металлокаркаса, фасад обошьют панелями, а купол — металлической сеткой, через которую будет проникать естественный свет, а птицы не смогут вылететь во время тренировок. В нем пернатые смогут самостоятельно взлетать, набирать высоту, лавировать, охотиться, а также добывать пищу в условиях, приближенных к реальным.
Как добавил Владимир Алябьев, к разлеточнику будет примыкать павильон с ветлечебницей, административными и хозяйственно-бытовыми помещениями. Его площадь составит 621 кв. м. Это будет быстровозводимая и некапитальная конструкция. На кровлю гости смогут подниматься, чтобы увидеть всю территорию орнитария, а через девять смотровых окон, которые устроят в разлеточнике, — наблюдать, что происходит внутри, в том числе показательную соколиную охоту, тренировки и шоу с птицами.
Так, на открытой территории орнитария обустроят 28 вольеров. Четыре из них диаметром 5,8 м предназначены для крупных хищников (орел, беркут, бородатая неясыть). В 12 диаметром 5,2 м разместят средних хищников (ястребы, луни), а в 12 других диаметром 3,5 м — мелких хищников (соколы).
Кроме того, там появится двухэтажная голубятня высотой 9 м. Ее размер позволит разместить около 30 птиц. Первый уровень утеплят, его стены и окна усилят металлической сеткой, чтобы предотвратить проникновение грызунов и хищников. Там можно будет разместить ящики с гнездами, насесты, укрытия, а также хранить хозяйственный инвентарь. На втором этаже расположат вольер или зону выгула.
Рядом обустроят воронятник площадью 97 кв. м, где смогут жить 30 птиц. Внутри сделают жердочки, укрытия, качели, горки, коряги, что очень важно для интеллектуально развитых пернатых. «Все павильоны оформят в едином архитектурном стиле. Для этого используют рейки с фактурой под дерево, так сооружения хорошо впишутся в окружающее пространство», — отметили в пресс-службе.