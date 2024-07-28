Новую площадку для орнитария обустраивают в парке «Сокольники»

«Орнитологический реабилитационный центр и приют работает на территории парка более 10 лет. Он несет важную социальную, культурную и развлекательную функции, осуществляя реабилитацию больных и раненых птиц, продолжая многовековую и знаковую для парка традицию соколиной охоты и проводя экскурсии и представления для посетителей с участием различных видов пернатых. В настоящее время расположение старого орнитария не соответствует нормативам. Он размещен в непосредственной близости от детско-спортивной зоны, поэтому для устройства нового была подобрана другая площадка большего размера. Ранее на этом месте располагалась игровая зона, которая не была популярной и использовалась только в теплое время», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Владимира Алябьева.