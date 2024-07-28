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Тренировку триатлонистов на ОИ-2024 отменили из-за грязной воды в Сене

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх, который должен был пройти в воскресенье в реке Сена, был отменен из-за загрязненной воды, сообщает AFP.

Такое решение было принято совместно оргкомитетом, Международной федерацией триатлона и местными властями.

«Принято совместное решение об отмене плавательной части ознакомительной тренировки триатлонистов, поскольку уровень воды не дает необходимых гарантий», — говорится в релизе.

Причиной загрязнения воды называется дождь, который прошел в пятницу и субботу во французской столице.

В Сене должны пройти этапы турниров Олимпиады по триатлону и плаванию на открытой воде. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.

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Заплыв мэра.

Напомним, что ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы показать, что в реке можно безопасно проводить соревнования. С мэром в заплыве участвовали префект столичного региона Марк Гийом и руководитель оргкомитета Игр Тони Эстанге.

Сену закрыли для купания в 1923 году из-за высокого содержания в воде патогенных бактерий. Мэрия Парижа ранее информировала, что перед Играми было обновлено большое количество очистных сооружений и водоотводов, а на мероприятия по очистке воды в реке потратили около 1,4 миллиарда евро. Пробы, взятые в конце июня, показали, что в Сене можно купаться.