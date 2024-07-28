Тренировку триатлонистов на ОИ-2024 отменили из-за грязной воды в Сене

Сену закрыли для купания в 1923 году из-за высокого содержания в воде патогенных бактерий. Мэрия Парижа ранее информировала, что перед Играми было обновлено большое количество очистных сооружений и водоотводов, а на мероприятия по очистке воды в реке потратили около 1,4 миллиарда евро. Пробы, взятые в конце июня, показали, что в Сене можно купаться.