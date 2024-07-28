Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной

«Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной», — сказал он.
Глава региона отметил, что наиболее сложная обстановка сейчас в отдельных районах Коркинского округа, Еткульского района и Еманжелинске.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка — Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.