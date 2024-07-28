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В Башкирии суд вернул исправившимся родителям двоих детей

В Башкирии суд вернул исправившимся родителям двоих детей.

Источник: Башинформ

В Мелеузовский районный суд обратились ограниченные в правах родители двоих детей, 2006 и 2010 года рождения. Как сообщили в пресс-службе инстанции, в июле 2023 года решением суда супругов ограничили в родительских правах за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом с них взыскали алименты на содержание детей, а ребят передали под опеку государства.

«Родители изменили свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей, встали на путь исправления. Они работают, к административной ответственности не привлекались, в доме сделали ремонт, обеспечили условия для проживания детей. Желают участвовать в воспитании детей, их обучении, заботиться о них», — проинформировали в суде.

То есть обстоятельства, по которым родителей ограничили в правах на детей, отпали. Супруги хотят вернуть ребят в семью, их родственная связь не утрачена. Дети также хотят домой к родителям.

«Учитывая мнение самих несовершеннолетних, прокурора и органа опеки и попечительства, не возражавших восстановлению супругов в родительских правах, поскольку это соответствует интересам детей, суд отменил ограничение, восстановил мать и отца в родительских правах в отношении двоих несовершеннолетних детей и возвратил им детей. Взыскание алиментов было отменено», — отметили в суде.

Решение суда в законную силу пока не вступило.