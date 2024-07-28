В Башкирии суд вернул исправившимся родителям двоих детей.

В Мелеузовский районный суд обратились ограниченные в правах родители двоих детей, 2006 и 2010 года рождения. Как сообщили в пресс-службе инстанции, в июле 2023 года решением суда супругов ограничили в родительских правах за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом с них взыскали алименты на содержание детей, а ребят передали под опеку государства.