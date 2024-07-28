Мошенники в Челябинской области обманули школьницу, играющую в Roblox

Злоумышленники написали школьнице в мессенджере и рассказали о возможности получить виртуальную валюту для покупки «скинов» (различных обликов для игрового персонажа — прим. ред.) Для этого нужно было совершить несколько действия в банковском приложении на телефоне ее бабушки.