Мошенники в Челябинской области обманули школьницу, играющую в Roblox

Несовершеннолетняя девочка в Челябинской области стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
ЧП произошло в Агаповском районе. За помощью к стражам порядка обратилась 67-летняя местная жительница — ее внучка перевела аферистам 357,5 тысяч рублей. Ребенка удалось обмануть, предлагая бесплатные виртуальные монеты в популярной онлайн-игре Roblox.
Злоумышленники написали школьнице в мессенджере и рассказали о возможности получить виртуальную валюту для покупки «скинов» (различных обликов для игрового персонажа — прим. ред.) Для этого нужно было совершить несколько действия в банковском приложении на телефоне ее бабушки.
Девочка под диктовку мошенников выполнила все указания, и, зная код онлайн-банкинга старшей родственницы, перевела с ее счета несколько сотен тысяч рублей на счета аферистов. После этого связь прервалась.
Ребенок рассказал о случившимся бабушке, а бабушка пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».