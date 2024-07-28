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Charli XCX намекнула на выпуск новой музыки

Электропоп-исполнительница Charli XCX заинтриговала поклонников, намекнув на скорый релиз и продолжение brat summer. Артистка опубликовала в личном блоге скрины, в которых журналисты хоронят волну ее летнего успеха после выпуска пластинки BRAT, и предложила скептикам «увидеться на следующей неделе».

Источник: Звук

Электропоп-исполнительница Charli XCX заинтриговала поклонников, намекнув на скорый релиз и продолжение brat summer. Артистка опубликовала в личном блоге скрины, в которых журналисты хоронят волну ее летнего успеха после выпуска пластинки BRAT, и предложила скептикам «увидеться на следующей неделе».

Вышедший в начале июня альбом Чарли стал целым поп-культурным феноменом, получившим название brat summer. Альбом привлек внимание миллионов людей не только своей музыкальной составляющей, в которой певица отдает дань британскому электронному андерграунду, но и своеобразной эстетикой, намеренно неприятной кислотно-зеленой обложкой.

«Отвратительный» цвет успешно попал в сердца инфлюенсеров и стал главным цветом лета, а музыка Чарли отправилась активно вируситься в соцсетях.

О смерти тренда журналисты и пользователи начали говорить после того, как brat summer приобрел политическую окраску: Чарли написала в соцсетях, что американский вице-президент Камала Харрис is brat. Это понравилось далеко не всем.

Ранее Charli XCX заявила, что не собирается посвящать всю свою жизнь музыке. Артистка планирует попробовать себя и в других творческих областях.