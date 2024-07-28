Учреждения для пожилых людей модернизируют в Иркутской области

— В прошлом году ввели в эксплуатацию модульные жилые корпуса на 18 человек каждый в Пуляевском и Чунском психоневрологических интернатах. А также в психоневрологическом интернате поселка Водопадный, где помимо прочего установлены новые модули котельной и прачечной, — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.