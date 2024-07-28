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Учреждения для пожилых людей модернизируют в Иркутской области

Обновление проводят по нацпроекту «Демография».

Источник: Комсомольская правда

Ряд стационарных учреждений для пожилых людей модернизируют в Иркутской области по нацпроекту «Демография». Недавно в Тулунском психоневрологическом интернате открылся после обновления медблок. Теперь там помимо приемно-карантинного отделения появились новые 14 мест для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

— В прошлом году ввели в эксплуатацию модульные жилые корпуса на 18 человек каждый в Пуляевском и Чунском психоневрологических интернатах. А также в психоневрологическом интернате поселка Водопадный, где помимо прочего установлены новые модули котельной и прачечной, — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

В планах на текущий год старт строительства дополнительного корпуса в Тулюшкинском психоневрологическом интернате. Также проводится обновление стационаров для пожилых и инвалидов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что паводки повредили 17 участков дорог в Приангарье. Гидрологическая обстановка стабилизируется. По прогнозам ситуация придет в норму уже через пару дней.