В кварталах Драверта уже приступили к озеленению

«Мы привозим уже взрослые деревья из питомников России и частично из Европы. Мы считаем, что жители не должны ждать годами, когда деревья начнут давать тень и свежий воздух», — приводит слова руководителя мастерской ландшафтной архитектуры «Брусники» Романа Зимина пресс-служба регионального минстроя.