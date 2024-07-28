В кварталах Драверта уже приступили к озеленению

Ландшафтные архитекторы уже начали завозить растения для зеленого строительства в кварталах Драверта. К их высадке приступят уже в августе. Напомним, жилую застройку здесь проводит девелопер «Брусника».
«Мы привозим уже взрослые деревья из питомников России и частично из Европы. Мы считаем, что жители не должны ждать годами, когда деревья начнут давать тень и свежий воздух», — приводит слова руководителя мастерской ландшафтной архитектуры «Брусники» Романа Зимина пресс-служба регионального минстроя.
Здесь планируется высадить шиповник «Сэр Генри», многолетний цветок астильбы «Сестра Тереза», березу повислую, яблоню ягодную, сосну, клен татарский, черемуху, рябину, липу мелколистную — всего 60 наименований растений, которые в совокупности создадут многоуровневое озеленение.
Растения займут 70% дворовой территории, строительство первой очереди домов «Брусника» планирует завершить в этом году.