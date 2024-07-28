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Огонь, вода и алый парус: в Балтийске прошёл штормовой парад в День ВМФ

Порывы ветра достигали 24 м/с.

В Балтийске в День военно-морского флота России прошёл парад. Фотокорреспондент «Клопс» Александр Подгорчук выполнил поставленную редакционную задачу несмотря на дождь и шквалистый ветер, достигавший 24 м/с.

Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с днём Военно-морского флота РФ и рассказал о том, что корабли продолжат получать современное вооружение.

«Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», — заявил президент на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Зрители парада в Балтийске смогли увидеть огневую мощь флота в действии.

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