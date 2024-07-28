Патриарх Кирилл вручил Путину церковный орден Александра Невского

В Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру глава государства приехал после главного Военно-морского парада.
Вместе с патриархом президент осмотрел в лавре церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.
Орден входит в перечень высших орденов РПЦ, он — пятый по старшинству в системе ее наград. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде».
Награждение произошло в День крещения Руси, который отмечается 28 июля. С 2010 года он внесен в список государственных памятных дат.