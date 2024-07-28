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Патриарх Кирилл вручил Путину церковный орден Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского первой степени.

Источник: Пресс-служба Президента России

В Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру глава государства приехал после главного Военно-морского парада.

Вместе с патриархом президент осмотрел в лавре церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

Орден входит в перечень высших орденов РПЦ, он — пятый по старшинству в системе ее наград. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде».

Награждение произошло в День крещения Руси, который отмечается 28 июля. С 2010 года он внесен в список государственных памятных дат.

Путин Владимир
Патриарх Кирилл