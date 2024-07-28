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Памятник адмиралу Федору Ушакову открыли в День ВМФ в Петербурге

Высота монумента в честь адмирала Ушакова, открытого на площади Труда, достигает около 8 метров.

Источник: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга

Владимир Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову на площади Труда в Петербурге. Монумент показали публике сразу после завершения официальной части военно-морского парада, после полудня 28 июля. Памятник получился величественным. Высота фигуры адмирала составила 3,6 метра, а всего монумента — почти 8 метров. С трех сторон монумента изобразили сражения флота Ушакова.

Памятник хотел открыть еще в далеком 1914 году при Николае II, однако революция этому помешала. С 2015 года по инициативе ветеранов флота выбрали площадь Труда как место закладки камня будущего монумента. Авторами памятника стали скульптор Владислав Маначинский и архитекторы Лада и Анатолий Черновы.

На церемонии присутствовали Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: Дмитрий Тимофеев, пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга.

Кроме президента в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, Владимир Мединский, глава Заксобрания Северной столицы Александр Бельский и другие первые лица.

— Непобедимый адмирал прославился десятками триумфальных побед. А его крылатая фраза «Врагов не считают, их бьют», — по сей день служит девизом защитников нашего Отечества и вдохновляет на подвиги, — сказал на церемонии Александр Беглов.

К слову, по традиции в День ВМФ в морской собор в Кронштадте принесли мощи Федора Ушакова, которые хранятся в Санаксарском монастыре.

СПРАВКА «КП».

Адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году, окончил Морской кадетский корпус и прославился в Русско-турецкой войне. Командовал Черноморским флотом, войдя в историю как непобедимый «Ушак-паша» (так его называли турки. — Прим.ред.). Он не потерял ни одного корабля, кроме этого ни один его моряк не попал в плен к врагам. Одержал победы в 43 битвах, в том числе в пяти крупнейших морских сражениях (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу). Ранее именем Ушакова назвали бухту в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря. Имя Ушакова носили боевые корабли русского и советского ВМФ. А в 2011 году его причислили к лику святых.

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