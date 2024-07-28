Памятник адмиралу Федору Ушакову открыли в День ВМФ в Петербурге

Адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году, окончил Морской кадетский корпус и прославился в Русско-турецкой войне. Командовал Черноморским флотом, войдя в историю как непобедимый «Ушак-паша» (так его называли турки. — Прим.ред.). Он не потерял ни одного корабля, кроме этого ни один его моряк не попал в плен к врагам. Одержал победы в 43 битвах, в том числе в пяти крупнейших морских сражениях (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу). Ранее именем Ушакова назвали бухту в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря. Имя Ушакова носили боевые корабли русского и советского ВМФ. А в 2011 году его причислили к лику святых.