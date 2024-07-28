Высший пилотаж: тысячи новосибирцев собрались на авиашоу в Мочище — 30 захватывающих фото

На грандиозное мероприятие, которое является визитной карточкой аэродрома, собрались тысячи сибиряков.
Зрители начали прибывать на аэродром Мочище с самого раннего утра, многие из них с палатками, планируя провести здесь весь день. Непогода, обрушившаяся на регион, не испугала ни участников, ни гостей. Мероприятие также посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В 10:45 стартовали показательные выступления пилотажных групп. Организаторы мероприятия сообщили, что в авиационном фестивале участвуют 80 воздушных судов, среди которых самолеты и вертолеты ВКС России, а также авиационные группы «Русские витязи», «Русь», «Барсы», «Геликоптер», СибНИА имени С. А. Чаплыгина, Омская Федерация сверхлёгкой авиации, НУАЦ ДОСААФ и частные владельцы воздушных судов.
В рамках авиашоу гости смогли насладиться мастерством высшего пилотажа, зрелищными выступлениями парашютистов, а также познакомиться с новыми и уже знакомыми образцами авиатехники. Пилотажные группы подготовили множество сюрпризов, а одиночные, парные и групповые авиационные номера в сочетании с наземными активностями подарили незабываемые эмоции и вдохновение всем гостям мероприятия.
Общее количество участников фестиваля составило 400 человек.
В 2024 году авиашоу проходит под девизом «За нашу победу — На взлёт!». Он приурочен к трем значимым датам: 120-летию со дня рождения В. П. Чкалова, 110-летию ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири. Мероприятие проводится в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации в рамках специальной военной операции.
Замечательные фотографии, от которых захватывает дух, смотрите в нашем репортаже.
Фото: Екатерина Маринина.