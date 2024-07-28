Высший пилотаж: тысячи новосибирцев собрались на авиашоу в Мочище — 30 захватывающих фото

Зрители начали прибывать на аэродром Мочище с самого раннего утра, многие из них с палатками, планируя провести здесь весь день. Непогода, обрушившаяся на регион, не испугала ни участников, ни гостей. Мероприятие также посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.