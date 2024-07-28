В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе — график

31 июля в Калининском районе Уфы с 10 до 20 часов горячей и холодной воды не будет по адресам: ул. Вологодская, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1; ул. Ушакова, 56, 60, 62, 62/1, 64, 64/1; ул. Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13; ул. Елецкая, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31; ул. Р. Люксембург, 26, 26а.