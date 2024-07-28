Что нужно делать, если у вас загорелся автомобиль

Первое, что нужно сделать, как и при любых других ЧП, — не паниковать. Далее:
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля.
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров).
- Позвоните по номеру «112».
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления, попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель.
- При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху.
В случае, если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления, отмечает пресс-служба МЧС. Однако оставаться в салоне горящего авто нельзя ни при каких обстоятельствах.