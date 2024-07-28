Что нужно делать, если у вас загорелся автомобиль

В случае, если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления, отмечает пресс-служба МЧС. Однако оставаться в салоне горящего авто нельзя ни при каких обстоятельствах.