Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 11 тысяч абитуриентов подали документы в вузы Молдовы в первые дни сессии

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В первые дни после начала приема документов на поступление в высшие учебные заведения Молдовы, было получено более 11 тысяч заявок. Об этом сообщил глава Министерства образования Дан Перчун.

Источник: Sputnik.md

«Системой и ее функционалом смогли воспользоваться 11 тысяч кандидатов, не выходя из дома, без необходимости ехать непосредственно в университет для подачи документов, как это было в предыдущие годы. Новая процедура также дает нам возможность наблюдать за процесс приема в режиме реального времени».

сказал министр.

Он также отметил, что система приемы заявок в первый день работы допускала сбои, однако технические трудности, по словам министра, были «выявлены и преодолены».

«Это хороший результат. До конца первого тура осталось еще несколько дней, и мы призываем всех, кто хочет подать вступительные документы, сделать это через платформу eadmitere.gov.md. Система совершенствуется, работаем ежедневно».

заверил Перчун.

Согласно данным Минобразования, в прошлом году в вузы Молдовы было зачислено около 14 тысяч студентов. Прием документов в этом году проводится в два тура. Основная сессия началась 22-го и продлится до 31 июля, а с 10 по 14 августа будет проведен дополнительный набор.

образование