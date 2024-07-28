Более 11 тысяч абитуриентов подали документы в вузы Молдовы в первые дни сессии

Согласно данным Минобразования, в прошлом году в вузы Молдовы было зачислено около 14 тысяч студентов. Прием документов в этом году проводится в два тура. Основная сессия началась 22-го и продлится до 31 июля, а с 10 по 14 августа будет проведен дополнительный набор.