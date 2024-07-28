Более 11 тысяч абитуриентов подали документы в вузы Молдовы в первые дни сессии

«Системой и ее функционалом смогли воспользоваться 11 тысяч кандидатов, не выходя из дома, без необходимости ехать непосредственно в университет для подачи документов, как это было в предыдущие годы. Новая процедура также дает нам возможность наблюдать за процесс приема в режиме реального времени».
Он также отметил, что система приемы заявок в первый день работы допускала сбои, однако технические трудности, по словам министра, были «выявлены и преодолены».
«Это хороший результат. До конца первого тура осталось еще несколько дней, и мы призываем всех, кто хочет подать вступительные документы, сделать это через платформу eadmitere.gov.md. Система совершенствуется, работаем ежедневно».
Согласно данным Минобразования, в прошлом году в вузы Молдовы было зачислено около 14 тысяч студентов. Прием документов в этом году проводится в два тура. Основная сессия началась 22-го и продлится до 31 июля, а с 10 по 14 августа будет проведен дополнительный набор.