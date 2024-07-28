МВД Дагестана прокомментировало видео с умершим в отделе полиции участником СВО

Дагестанские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 48-летнего участника СВО Ахмеда Джабраилова в Советском РОВД в Махачкале 9 июля. Об этом сообщили в МВД Дагестана. Инцидент получил широкий общественный резонанс из-за публикации в Telegram-канале председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева. На видео, опубликованных Хадулаевым, видно, что полицейские наносят удары задержанному и бьют его электрошокером. В МВД Дагестана сообщают, что Джабраилов в момент задержания бегал с ножом по крыше дома и вел себя неадекватно.