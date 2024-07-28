Леса запрещено посещать в трех районах Беларуси

Красным цветом в воскресенье окрашены Слуцкий район Минской области, а также Житковичский и Лельчицкий районы Гомельской области.
Кроме того, в Минской области есть ограничения: они касаются Дзержинского, Копыльского, Люанского, Минского, Пуховичского, Солигорского, стародорожского, Узденского и Червенского районов.
В Гомельской области — кроме двух запретов — действуют также ограничения. Они касаются 12 районов. Есть также и районы, где разрешены посещения: это Буда-Кошелевский, Гомельский, Добрушский, Жлобинский, Кормянский, Рогачевский и Чечерский.
Полностью открыты к посещению леса в Гродненской области.
Всего один район — Лунинецкий — имеет ограничения в Брестской области.
В Витебской области зеленым цветом окрашены Браславский, Верхнедвинский, Лепельский, Поставский, Шарковщинский районы. В остальных действуют ограничения.
Большая часть Могилевской области окрашена желтым цветом — это означает ограничения, однако есть районы, где можно беспрепятственно ходить в лес. Это могут сделать жители Бобруйского, Горецкого, Дрибинского, Кировского, Славгородского, Чериковского им Шкловского районов.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.