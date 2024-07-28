Большереченский зоопарк представил нового жителя

Большереченский зоопарк сообщил в своей группе «Вконтакте» о пополнении. Там появился новый житель — взрослый самец северного оленя по кличке Буран. Его главное украшение — большие ветвистые рога.
«Обратите внимание на шикарные рога. В молодом возрасте у оленей рога напоминают “спички”, они практически не разветвлены. Но с возрастом количество отростков и сама масса рогов значительно увеличивается. Вы только поглядите на этого красавца!!!», — описали Бурана в зоопарке.
Известно, что Буран в Большереченском зоопарке не единственный представитель северных оленей. Так, в 2022 году зоопарк сообщал, что к ним приехали две оленихи из Пуровского района ЯНАО, а в мае прошлого года у них появилось потомство.
Северные олени отлично приспособлены к условиям Крайнего Севера. Они прекрасно переносят стужу, видят в условиях полярных сумерек, форма копыт позволяет им передвигаться по ледяному насту и добывать пищу из-под снега.