Rakim представил первый за 15 лет альбом G.O.D.'s Network — REB7RTH

Американский хип-хоп-исполнитель Rakim выпустил альбом G.O.D.'s Network — REB7RTH. Он состоит из семи треков, среди которых есть коллаборации со Снуп Доггом, Masta Killa, Kurupt и другими, а также с несколькими ушедшими из жизни музыкантами — DMX, Nipsey Hussle, Fred the Godson, B.G. и Prodigy из коллектива Mobb Deep.