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Rakim представил первый за 15 лет альбом G.O.D.'s Network — REB7RTH

Американский хип-хоп-исполнитель Rakim выпустил альбом G.O.D.'s Network — REB7RTH. Он состоит из семи треков, среди которых есть коллаборации со Снуп Доггом, Masta Killa, Kurupt и другими, а также с несколькими ушедшими из жизни музыкантами — DMX, Nipsey Hussle, Fred the Godson, B.G. и Prodigy из коллектива Mobb Deep.

Источник: Звук

Американский хип-хоп-исполнитель Rakim выпустил альбом G.O.D.'s Network — REB7RTH. Он состоит из семи треков, среди которых есть коллаборации со Снуп Доггом, Masta Killa, Kurupt и другими, а также с несколькими ушедшими из жизни музыкантами — DMX, Nipsey Hussle, Fred the Godson, B.G. и Prodigy из коллектива Mobb Deep.

Релиз стал первой за 15 лет пластинкой Ракима. Предыдущий альбом музыканта The Seventh Seal вышел в 2009-м.

На днях известный продюсер Mustard также выпустил первый за пять лет полноформатник Faith Of A Mustard Seed (2024).