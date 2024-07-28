Какие премии ждут медалистов Олимпиады в разных странах мира

Во Франции победители тоже получают солидную премию. Сумма премиальных за золотую медаль в Париже — 125 тысяч долларов США. Призовые за серебро и бронзу составляют 100 и 80 тысяч долларов США соответственно. С 2008 года трудоспособные и паралимпийские медалисты получают одинаковую сумму денег в зависимости от завоеванной медали.