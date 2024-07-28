Какие премии ждут медалистов Олимпиады в разных странах мира

В 2024 году некоторые спортивные организации впервые решили премировать спортсменов. К примеру, Всемирная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила, что все обладатели золотой медали по легкой атлетике получат вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США.
Международная ассоциация бокса (IBA) заявила, что выплатит 100 тысяч долларов США золотым медалистам по боксу, за серебряную медаль — 50 тысяч долларов США, за бронзовую медаль — 25 тысяч долларов США. Кроме того, спортсмены, занявшие 5-еместо, получат по 10 тысяч долларов США.
В результате общий призовой фонд превысит 3,1 миллиона долларов США и будет распределен среди более чем 100 боксеров.
Своих выдающихся спортсменов награждает и целый ряд государств.
Золотые медалисты из Гонконга на Олимпиаде в Париже получат одно из самых крупных денежных вознаграждений — 6 млн гонконгских долларов, это около 770 тысяч долларов США.
Сингапур через программу награждения — Major Games Award — предлагает победителям в индивидуальных видах спорта 1 млн сингапурских долларов, это 700 тысяч долларов США. 2 млн сингапурских долларов, то есть около 1,6 млн долларов США, заплатят победителям командных видов спорта. 50% от вышеупомянутых сумм получат серебряные призеры и 25% -бронзовые.
Казахстан, Малайзия, Марокко, Италия, Венгрия и Египет также предложили шестизначные суммы за медали на Олимпийских играх в Париже, которые варьируются от 112 до 365 тысяч долларов США.
В Узбекистане спортсмены, завоевавшие золотую медаль, получат вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США, серебряную медаль — 100 тысяч долларов США и бронзовую медаль — 50 тысяч долларов США.
Правительство Грузии выплатит медалистам премии — от 250 тысяч до миллиона лари, в долларах США это от 92 до 368 тысяч.
Индийское правительство выплатит обладателям золотых медалей 90 тысяч долларов США, а Индийская олимпийская ассоциация — 120 тысяч долларов США.
В США золотые медалисты Олимпийских игр получат 37,5 тысячи долларов, серебряные и бронзовые — 22,5 тысячи долларов и 15 тысяч долларов соответственно. Национальные спортивные организации также имеют собственные программы поощрения спортсменов. Фонд Living The Dream Medal Fund предлагает 250 тысяч долларов за золотые олимпийские медали по борьбе, а USA Swimming — 75 тысяч долларов за золотые медали по плаванию.
Во Франции победители тоже получают солидную премию. Сумма премиальных за золотую медаль в Париже — 125 тысяч долларов США. Призовые за серебро и бронзу составляют 100 и 80 тысяч долларов США соответственно. С 2008 года трудоспособные и паралимпийские медалисты получают одинаковую сумму денег в зависимости от завоеванной медали.
В некоторых странах победившим спортсменам в дополнение к денежным вознаграждениям дают и квартиры. К примеру, в Казахстане победители Олимпийских игр по закону имеют право на квартиры, размер которых зависит от ценности медали.
Есть и страна, в которой спортсменам достаточно попасть на Олимпиаду. Иракский тяжелоатлет Али Аммар Ясир получил участок земли, ежемесячную стипендию и вознаграждение в размере 7 тысяч долларов США после того, как обеспечил себе участие в Играх 2024, пишет Iraqi News Agency (INA).
Отдельные государства, а именно Великобритания, Норвегия и Швеция, не выплачивают денежное вознаграждение олимпийским медалистам.