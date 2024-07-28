В Петербурге скончался бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Владимир Яковлевич оставил глубокий и яркий след в истории нашего города», — выразил свои соболезнования губернатор Петербурга Александр Беглов.
Владимир Ходырев был главой Ленгорисполкома с 1983 по 1990 годы. В годы его руководства началось строительство комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений, строились новые станции метро, были открыты первые совместные предприятия и возрожденный Музей истории и блокады Ленинграда.
За заслуги перед городом Владимир Ходырев был удостоен звания почетного гражданина Санкт Петербурга.
О времени и месте прощания и похорон пока не сообщается.