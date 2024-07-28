В Петербурге скончался бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев

Владимир Ходырев был главой Ленгорисполкома с 1983 по 1990 годы. В годы его руководства началось строительство комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений, строились новые станции метро, были открыты первые совместные предприятия и возрожденный Музей истории и блокады Ленинграда.