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Южноуральцы, пострадавшие от прорыва дамбы, получат первые выплаты 29 июля

В поселке Киолим продолжают расчищать завалы.

Жители поселка Киолим, пострадавшие от прорыва Киалимской плотины 26 июля, получат первые выплаты. Об этом сообщают в правительстве Челябинской области.

О мерах поддержки рассказал губернатор Алексей Текслер в рамках заседания штаба по паводковой ситуации на Южном Урале:

«В поселке Киолим продолжается расчистка завалов, ее завершат в ближайшие дни. Идет оценка ущерба имущества жителей. В понедельник пострадавшие от наводнения люди, которые уже подали заявления, получат материальные выплаты».

Напомним, пострадавшим местным жителям глава региона пообещал единовременные выплаты (20 тысяч рублей), а также компенсацию ущерба.