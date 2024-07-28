Оргкомитет Игр-2024 извинился за отдельные сцены из церемонии открытия

Церемония открытия Игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля.
В частности, на ней была представлена пародия на «Тайную вечерю», в которой участвовали трансвеститы и представители ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено).
Это вызвало бурную реакцию в мире. В частности, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск назвал происходящее «проявлением вопиющего неуважения к христианам».
Помимо того, флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.
Десикам по этому поводу заявила, что не было никаких намерений кого-то оскорбить.
«Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения», — пояснила она журналистам.
Также с с официальных ресурсов оргкомитета было удалено видео с лучшими моментами церемонии открытия.
Летняя Олимпиада стартовала в Париже 26 июля и завершится 11 августа. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.