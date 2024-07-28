Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 29 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 29 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Свердловский пр., 33-А; Кудрявцева, 12 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Коммунальная, 10−53; пер. Малый, 3−8; Нязепетровская, 2−20; Павлова, 22−34, 51; Серафимовича, 39−51; Стартовая, 2−51; Тепличная, 34−53; Бехтерева, 22−39; Герцена, 2−18; Дальневосточная, 22−30; Кислицина, 51−88; Косарева, 52; пр. Победы, 285; Сельскохозяйственная, 2−16 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Челябэнерго: Живописная, 13, 20, 22 — с 08.00 до 17.00;
— Краснознаменная, 25−29 (нечет.); Островского, 25−29 (нечет.); пр. Победы, 192−200 (чет.), 204; Свердловский пр., 24-А, 26, 26-А, 30 — с 13.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Ш. Руставели, 2, 2-А, 2-Б; Ю. Бульвар, 1, 2, 2-А, 4, 6; Энергетиков, 21-Б, 23-А, 23-Б, 25, 63; Агалакова, 35, 37, 37-А, 39, 46 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 42; Трудовая, 9-А, 27-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 8 Марта, 8, 4; Знаменская, 2 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Иртышская, 3−32; Карпинского, 47, 47-А, 49, 64−72 (чет.); Пятигорская, 40−62 (чет.), 49; Связи, 12−18, 26: Архангельская, 1, 1-А, 2, 4, 6, 10; Садоводческая, 1−4, 6−14 (чет.); Камышовая, 13, 17−37 (нечет), 38−66 (чет.), 47; Плужная — с 11.20 до 17.00;
— Силикатная, 1−38, 40−69, 70−96 (чет.) — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 11-В (подъезды 1−4), 11-Б (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Ржевская, 29; Завалишина, 39-А — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Заводская, 8, 8-А, 8-Б, 8-В — с 23.00 до 01.00 29.07.2024;
— К. Маркса, 78, 78/1; Елькина, 24 — с 08.00 до 18.00;
— Энтузиастов, 15-Г, 15-Д, 15-Д/2, 12-Б — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 29 июля, с 13:00 до 18:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Краснознаменная и Островского.
Будьте внимательны и осторожны!