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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 29 июля

Агентство новостей «Доступ» публикует адреса домов, где коммунальные службы проводят плановые работы в понедельник.

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 29 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Свердловский пр., 33-А; Кудрявцева, 12 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Коммунальная, 10−53; пер. Малый, 3−8; Нязепетровская, 2−20; Павлова, 22−34, 51; Серафимовича, 39−51; Стартовая, 2−51; Тепличная, 34−53; Бехтерева, 22−39; Герцена, 2−18; Дальневосточная, 22−30; Кислицина, 51−88; Косарева, 52; пр. Победы, 285; Сельскохозяйственная, 2−16 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— п. Челябэнерго: Живописная, 13, 20, 22 — с 08.00 до 17.00;
 — Краснознаменная, 25−29 (нечет.); Островского, 25−29 (нечет.); пр. Победы, 192−200 (чет.), 204; Свердловский пр., 24-А, 26, 26-А, 30 — с 13.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Ш. Руставели, 2, 2-А, 2-Б; Ю. Бульвар, 1, 2, 2-А, 4, 6; Энергетиков, 21-Б, 23-А, 23-Б, 25, 63; Агалакова, 35, 37, 37-А, 39, 46 — с 08.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— 60-летия Октября, 42; Трудовая, 9-А, 27-А — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— 8 Марта, 8, 4; Знаменская, 2 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Иртышская, 3−32; Карпинского, 47, 47-А, 49, 64−72 (чет.); Пятигорская, 40−62 (чет.), 49; Связи, 12−18, 26: Архангельская, 1, 1-А, 2, 4, 6, 10; Садоводческая, 1−4, 6−14 (чет.); Камышовая, 13, 17−37 (нечет), 38−66 (чет.), 47; Плужная — с 11.20 до 17.00;
 — Силикатная, 1−38, 40−69, 70−96 (чет.) — с 09.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Марченко, 11-В (подъезды 1−4), 11-Б (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Ржевская, 29; Завалишина, 39-А — с 08.30 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Заводская, 8, 8-А, 8-Б, 8-В — с 23.00 до 01.00 29.07.2024;
 — К. Маркса, 78, 78/1; Елькина, 24 — с 08.00 до 18.00;
 — Энтузиастов, 15-Г, 15-Д, 15-Д/2, 12-Б — с 09.00 до 17.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

В понедельник, 29 июля, с 13:00 до 18:00 будет отключен светофор на пересечении улиц Краснознаменная и Островского.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ