Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 29 июля

— Заводская, 8, 8-А, 8-Б, 8-В — с 23.00 до 01.00 29.07.2024;

— К. Маркса, 78, 78/1; Елькина, 24 — с 08.00 до 18.00;

— Энтузиастов, 15-Г, 15-Д, 15-Д/2, 12-Б — с 09.00 до 17.00.