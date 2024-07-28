Мощный ливень обрушился на Новосибирск: устранение последствий

Ливень стал спасением после нескольких дней жары — температура стабильно держалась на отметке около +30°C. Однако дачный поселок Мочище оказался затопленным. Из-за этого на авиашоу, которого горожане ждали так долго, выступление «Русских витязей» пришлось перенести. Дождь застал зрителей в самый разгар программы.