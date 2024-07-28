Мощный ливень обрушился на Новосибирск: устранение последствий

Город накрыло дождем, поднялся сильный ветер. О последствиях разбушевавшейся стихии сообщают сибиряки.
Ливень стал спасением после нескольких дней жары — температура стабильно держалась на отметке около +30°C. Однако дачный поселок Мочище оказался затопленным. Из-за этого на авиашоу, которого горожане ждали так долго, выступление «Русских витязей» пришлось перенести. Дождь застал зрителей в самый разгар программы.
Издание Atas.info также сообщает, что в Октябрьском районе молния ударила в столб электропередачи. Из-за этого у жителей района пропало электричество.
По сообщению синоптиков, такая погода ожидает новосибирцев и завтра днем, 29 июля, а сегодня дождь прогнозируют до самой ночи. Специалистам предстоит устранять последствия мощных порывов ветры и потопа.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что новосибирцев предупредили о ливнях, грозах и шквалистом ветре 28 июля.