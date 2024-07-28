Три участника госпел-группы The Nelons погибли в авиакатастрофе

О катастрофе сообщает NME со ссылкой на менеджеров группы. Вместе с музыкантами погибли еще четыре человека, включая их помощника. По предварительной информации, крушение самолета произошло из-за «проблемы с автопилотом во время полета». Воздушное судно разбилось недалеко от города Джиллетт в штате Вайоминг.