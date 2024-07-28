Три участника госпел-группы The Nelons погибли в авиакатастрофе

Семейный госпел-коллектив из Атланты The Nelons потерял троих участников в авиакатастрофе. Погибли Джейсон Кларк, его жена Келли Нелон Кларк и их дочь Эмбер Кистлер. Четвертый участник коллектива и по совместительству младшая дочь в семействе Отем Нелон Стритман на момент трагедии находилась в Сиэтле, ожидая своих близких.
О катастрофе сообщает NME со ссылкой на менеджеров группы. Вместе с музыкантами погибли еще четыре человека, включая их помощника. По предварительной информации, крушение самолета произошло из-за «проблемы с автопилотом во время полета». Воздушное судно разбилось недалеко от города Джиллетт в штате Вайоминг.
Группа The Nelons изначально была основана Рексом Нелоном как The Rex Nelon Singers в 1977 году. Коллектив неоднократно номинировался на «Грэмми», а в 2016 году был внесен в Зал славы госпела, основанный Ассоциацией госпел-музыки (GMA).