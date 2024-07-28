Водность рек Челябинской области остается повышенной — Росгидромет

Паводковая обстановка на территории Челябинской области 28 июля остается напряженной. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба.
«За прошедшие сутки наблюдались подъемы уровней воды на многих реках, особенно сложно сейчас в отдельных территориях Коркинского муниципального округа, Еткульского района и в Еманжелинске. На ряде водохранилищ региона увеличили показатели сброса воды, в том числе в Челябинске увеличен сброс на Шершневском водохранилище», — отметил глава региона.
По данным Росгидромета, на Южном Урале водность рек остается повышенной. Почти все гидропосты фиксируют увеличение уровня воды: «Красносельский» гидрологический пост на реке Увелька показал повышение до 3 м, «Вязовая», «Златоуст» — на 1,5 м; «Увелька — Каслинский» — 1 м 78 см.
По данным синоптиков, центр каспийского циклона постепенно будет смещаться в сторону Свердловской области.