Водность рек Челябинской области остается повышенной — Росгидромет

«За прошедшие сутки наблюдались подъемы уровней воды на многих реках, особенно сложно сейчас в отдельных территориях Коркинского муниципального округа, Еткульского района и в Еманжелинске. На ряде водохранилищ региона увеличили показатели сброса воды, в том числе в Челябинске увеличен сброс на Шершневском водохранилище», — отметил глава региона.