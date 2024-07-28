Памятную доску открыли в Тайшете в честь моряков погибших на СВО

В Тайшете в День ВМФ прошел традиционный митинг около памятника морякам. На мероприятии отдали дань тем, кто продолжает ходить под Андреевским флагом. А также открыли мемориальную доску с именами жителей района, которые служат моряками в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.