Памятную доску открыли в Тайшете в честь моряков погибших на СВО

В Тайшете в День ВМФ прошел традиционный митинг около памятника морякам. На мероприятии отдали дань тем, кто продолжает ходить под Андреевским флагом. А также открыли мемориальную доску с именами жителей района, которые служат моряками в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Вручили Благодарности главе Тайшета Александру Кузину, председателю общественной организации «Якорь» Сергею Бучинскому и жёнам моряков от председателя приморской организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимира Лобастова, — поделились в пресс-службе администрации города Тайшета.
Также благодарственные письма получили те, кто уже не ходит в плавание, а занимается патриотическим воспитанием молодёжи на заслуженном отдыхе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области по нацпроекту обновляют ряд стационарных учреждений для пожилых людей.