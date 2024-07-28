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Памятную доску открыли в Тайшете в честь моряков погибших на СВО

В День военно-морского флота прошел традиционные митинг около памятника морякам.

Источник: Комсомольская правда

В Тайшете в День ВМФ прошел традиционный митинг около памятника морякам. На мероприятии отдали дань тем, кто продолжает ходить под Андреевским флагом. А также открыли мемориальную доску с именами жителей района, которые служат моряками в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— Вручили Благодарности главе Тайшета Александру Кузину, председателю общественной организации «Якорь» Сергею Бучинскому и жёнам моряков от председателя приморской организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимира Лобастова, — поделились в пресс-службе администрации города Тайшета.

Также благодарственные письма получили те, кто уже не ходит в плавание, а занимается патриотическим воспитанием молодёжи на заслуженном отдыхе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области по нацпроекту обновляют ряд стационарных учреждений для пожилых людей.