Белоусов открыл барельефы, посвященные событиям в истории ВМФ

Открытие малых скульптурных форм в честь событий истории ВМФ России стало традицией главного военно-морского праздника страны с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа «Гангутское сражение». В последующие годы были открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому, Синопскому сражениям и легендарному штурму французской крепости на острове Корфу.