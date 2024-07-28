Костанайцы в августе останутся без горячей воды

Ранее официальное сообщение о начале ремонтных работ на газопроводной магистрали распространила газовая компания. Ни газа, ни горячей воды не будет с 1 по 13 августа.
— В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе АО «QAZAQGAZ AIMAK» в Костанае будет отключено горячее водоснабжение с 1 по 13 августа 2024 года. В период прекращения подачи газа ГКП «КТЭК» проведет плановые мероприятия по осенней опрессовке магистральных теплосетей.
Отключение горячей воды ожидают и жители Рудного, ТЭЦ которого не будет функционировать из-за ремонтных работ.