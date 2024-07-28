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Костанайцы в августе останутся без горячей воды

Горячую воду отключат костанайцам из-за предстоящего ремонта газопровода «Карталы-Рудный». О прекращении подачи воды сообщает пресс-служба теплосетей Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее официальное сообщение о начале ремонтных работ на газопроводной магистрали распространила газовая компания. Ни газа, ни горячей воды не будет с 1 по 13 августа.

— В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе АО «QAZAQGAZ AIMAK» в Костанае будет отключено горячее водоснабжение с 1 по 13 августа 2024 года. В период прекращения подачи газа ГКП «КТЭК» проведет плановые мероприятия по осенней опрессовке магистральных теплосетей.

заявили в пресс-службе ГКП «КТЭК».

Отключение горячей воды ожидают и жители Рудного, ТЭЦ которого не будет функционировать из-за ремонтных работ.

ЖКХ