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Стало известно, какие адреса затронет отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска 29 июля 2024

Часть домов останется без горячей воды в Ленинском округе Иркутска 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

Отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска 29 июля 2024 затронет часть домов. Отсутствовать водоснабжение будет практически весь день с 09:00 до 19:00. Об этом сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».

Отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска 29 июля 2024

— Будет ограничено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации, — сказано в сообщении.

Из-за плановых работ десять часов будут отрезаны от горячего водоснабжения дома на девяти улицах. Ознакомиться с адресами попадающими под отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска 29 июля 2024 можно в фотокарточке ниже.

Отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска 29 июля 2024. Фото: тг-канал «Оператор тепловых сетей Иркутска».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на пожаре в жилом доме в столице Приангарье смогли выбраться без помощи специалистов 18 человек. Пожарные боролись с огнем на улице Бабушкина и потушили пламя на участке в девять квадратных метров.