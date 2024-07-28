Норовирус выявлен в детском реабилитационном центре в Брестской области

«По результатам эпидрасследования и лабораторных исследований из 115 ребят — у 7 детей и 4 работников пищеблока выявлена норовирусная инфекция», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как подчеркнули в Минздраве, все необходимые меры были приняты своевременно, что позволило избежать осложнения санитарно-эпидемической обстановки.
Так, хотя у заразившихся клинические проявления заболевания носили невыраженный характер, а их состояние оценивалось как удовлетворительное, специалисты приняли решение поместить детей в изолятор под наблюдение врача.
Те работники пищеблока, у которых выявили норовирусную инфекцию, отстранили от работы, с остальными провели внеплановое занятие. В Минздраве заверили, что все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, усилен дезинфекционный режим, контроль за персоналом обеспечивает дежурный персонал и специалисты санитарно-эпидемиологической службы.