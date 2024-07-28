Норовирус выявлен в детском реабилитационном центре в Брестской области

Те работники пищеблока, у которых выявили норовирусную инфекцию, отстранили от работы, с остальными провели внеплановое занятие. В Минздраве заверили, что все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, усилен дезинфекционный режим, контроль за персоналом обеспечивает дежурный персонал и специалисты санитарно-эпидемиологической службы.