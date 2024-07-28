Миниатюрный портрет Александра Македонского обнаружили археологи в Дании

Эта находка — знак того, что в этих краях был известен один из величайших военачальников в истории. Во время правления Каракаллы произошла великая битва при Иллерупе Одале недалеко от Скандерборга, где столкнулись две германские армии.
Битва унесла много жизней, а оставшиеся мечи, луки, стрелы, копья и щиты были принесены в жертву богам и выброшены в озеро. При раскопках озера были обнаружены щиты, украшенные миниатюрными декоративными дисками с портретами воинов. На одном из этих декоративных дисков был изображен портрет Александра Македонского.
Археологи предполагают, что артефакты были изготовлены около 200 года нашей эры, в эпоху, называемую римским железным веком.