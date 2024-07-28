Токаев выразил соболезнования семье известного тюрколога Каржаубая Сарткожаулы

«Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых. Широкому кругу читателей он известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений. Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в телеграмме.