Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев выразил соболезнования семье известного тюрколога Каржаубая Сарткожаулы

Астана. 28 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного тюрколога Каржаубая Сарткожаулы, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: КазТАГ

«Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых. Широкому кругу читателей он известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений. Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в телеграмме.

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким академика, известного тюрколога Каржаубая Сарткожаулы.

Каржаубай Сарткожаулы родился 22 марта 1947 года в Баян-Олгийском крае МНР.