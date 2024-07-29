В Азове и Таганроге прошли мероприятия ко Дню Военно-морского флота России

В городах Азов и Таганрог Ростовской области 28 июля прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. В них приняли участие как проходящие службу и члены их семей, так и ветераны.
В Азове традиционно у памятника торпедному катеру собрались десятки людей. Там их поздравили представители властей, военного комиссариата, а также совета ветеранов. Все они почтили память разных поколений моряков. Также они спустили на воду венок и возложили цветы к нескольким памятникам.
В Таганроге также прошло торжественное мероприятие, на котором, в том числе, причастных к ВМФ поздравил глава администрации города Андрей Фатеев.
— Каждый моряк в нашей стране и в нашем городе ждёт и чтит этот праздник. Уверен, он дорог каждому, кто любит море и Россию, гордится её героическим прошлым и верит в её великое будущее, — сказал Андрей Фатеев.
Также в Таганроге прошли соревнования парусников.