16% белорусов работают в сфере торговли и общественного питания

Национальный статистический комитет в обзоре ко Дню работников торговли 28 июля сообщил, что 16% занятых белорусов работают в сфере торговли и общественного питания.
Всего в сфере торговли и общественного питания работают 666,1 тысячи человек по состоянию на 2023 год. Это 16% всего трудящегося населения Беларуси. Отметим, что, по данным Белстата, в экономике страны в июне 2024-го было занято 4113,6 тысячи человек.
Средний возраст в данной сфере — 39,4 года, а 65,9% занятых в ней — женщины. А магазинов в отрасли — 59, 8 тысячи.
В разрезе секторов по итогам первого полугодия 2024 названа и самая высокая номинальная начисленная среднемесячная заработная плата. Так, максимум в 3008 рублей получали занятые в оптовой и розничной торговле авто, мотоциклами и их ремонте. За ними следовали с цифрой в 2778,8 рубля работающие в оптовой торговле (кроме торговли автомобилями и мотоциклами). 1729,7 рубля зарабатывали в розничной торговле.