16% белорусов работают в сфере торговли и общественного питания

В разрезе секторов по итогам первого полугодия 2024 названа и самая высокая номинальная начисленная среднемесячная заработная плата. Так, максимум в 3008 рублей получали занятые в оптовой и розничной торговле авто, мотоциклами и их ремонте. За ними следовали с цифрой в 2778,8 рубля работающие в оптовой торговле (кроме торговли автомобилями и мотоциклами). 1729,7 рубля зарабатывали в розничной торговле.