Жителей Ростовской области предупредили о возможных проблемах с ТВ и радио

В некоторых районах Ростовской области в течение следующей рабочей недели, с 29 июля по 2 августа, могут быть проблемы в работе телевидения и радио. Об этом дончан предупредили в РТРС.
Так, 29 июля в городе Шахты с 10.00 до 19.00 могут быть кратковременные проблемы с вещанием программ РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Маяк ГТРК Ростов (а), Вести ФМ ГТРК Ростов (а), Радио России ГТРК Ростов (а).
С 29 по 31 июля в местах, которые получают сигнал от вышки Савдя в Заветинском районе, могут быть сбои с программами РТРС-1. Причем, произойдет это в какой-то один из этих дней.
30 июля в городе Таганроге с 10.00 до 19.00 с программами РТРС-2 (0), РТРС-1 (0), Маяк ГТРК Ростов (а), Вести ФМ ГТРК Ростов (а), Радио России ГТРК Ростов (а).
31 июля в слободе Родионово-Несветайской с 10.00 до 17.00 могут быть проблемы с программами РТРС-1.
2 августа в селе Заветное в течение одного часа с 10.00 до 17.00 — с передачами РТРС-1.
В это время на оборудовании будет проводиться профилактическая работа.