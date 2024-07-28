Гвардеец взял золото в Париже

До начала соревнований в Париже у Сметова уже было две олимпийские медали: серебряная — Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовая — из Токио-2020.
Однако золотой в его коллекции не доставало, и именно за ней он отправился во Францию.
Олимпийский турнир в Париже оказался для Сметова непростым испытанием. В первом поединке против представителя Нидерландов Торнике Цжакадоева — основное время завершилось без технических действий, и схватка продолжилась до золотого балла. В итоге решающим стало третье предупреждение спортсмену из Нидерландов.
Следующие две победы Сметов одержал по оценке «вазари», поборов узбекского дзюдоиста Дилшота Халматова и Юнг-Вей Яна из Китайского Тайбея. Полуфинал с испанцем Франсиско Гарригосом также был напряженным и продолжался без технических действий до золотого балла, где на 23-й секунде дополнительного времени Сметов провел решающий прием.
В финале против представителя Франции Луки Мхеидзе Сметов совершил силовой маневр и это принесло ему долгожданное олимпийское золото.
«Как вы помните, на моей первой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро я боролся в финале, но уступил и на церемонии награждения звучал гимн страны моего соперника. Тогда я представлял себе момент, когда на Олимпийских играх будет звучать гимн Казахстана в честь моей победы, и сегодня эта мечта осуществилась. Хочу выразить слова благодарности Министру внутренних дел генерал-лейтенанту полиции Ержану Саденову и Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову за предоставленную возможность представлять нашу страну на Олимпиаде» Елдос Сметов.