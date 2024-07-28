Гвардеец взял золото в Париже

«Как вы помните, на моей первой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро я боролся в финале, но уступил и на церемонии награждения звучал гимн страны моего соперника. Тогда я представлял себе момент, когда на Олимпийских играх будет звучать гимн Казахстана в честь моей победы, и сегодня эта мечта осуществилась. Хочу выразить слова благодарности Министру внутренних дел генерал-лейтенанту полиции Ержану Саденову и Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-лейтенанту Еркину Ботаканову за предоставленную возможность представлять нашу страну на Олимпиаде» Елдос Сметов.