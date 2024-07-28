Медик Максим Угнивенко рассказал о самых вредных диетах

Сегодня интернет полнится видео и роликами различных «нутрициологов», которые пытаются убедить россиян, что уж их диета точно поможет вести правильный и здоровый образ жизни. В реальности, такие диеты в лучшем случае оказываются безвредными.
Топ самых вредных рекомендаций относительно режима питания составил Максим Угнивенко, заместитель главного врача челябинской ГКБ № 1.
Самая вредная рекомендация — переход на сыроедение. Организм не сможет получить всё необходимое только из необработанной пищи. Диета должна быть сбалансирована.
Второй по вредности совет заключается в отказе от мясной пищи. Как указывает врач, в мясе содержится чрезвычайно много элементов, которые просто необходимы организму.
Также стоит зафиксировать, что профанами являются те советчики, которые заявляют, будто на диету можно садиться без меднаблюдения. Такая позиция может не только не помочь, но и навредить вашему организму, особенно, если речь идёт о радикальных диетах.
И последнее место топа касается диет с гипертрофированным уровнем потребления чего-либо, например, сои или кунжутных семян. Последних есть можно не более чайной ложки в день, иначе велик риск навредить организму.
«В общем, не важно, что пишут. Важно сначала переговорить с врачом. Особенно если вы планируете менять образ жизни или рацион», — подчёркивает Угнивенко.