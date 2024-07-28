Родителей девочек в никабах и с игрушечными автоматами в Актау оштрафовали

В ходе проверки причастные к этому происшествию лица задержаны и доставлены в полицию.
В 22:39 26 июля 15-летняя жительница города Актау встретилась со своей 17-летней подругой, они купили в детском парке «Акбота» игрушечные автоматы. Изготовив контент, они загрузили его в социальную сеть.
По данному факту законные представители подростков привлечены к административной ответственности за оставление без присмотра в ночное время несовершеннолетних и невыполнение своих обязанностей по воспитанию.
С девочками проведена разъяснительная работа. Кроме того, девочки поставлены на профилактический учет.