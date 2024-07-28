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Родителей девочек в никабах и с игрушечными автоматами в Актау оштрафовали

Департамент полиции Мангыстауской области в ходе мониторинга социальных сетей обнаружил видеозапись, на которой две девочки в никабах ходили с игрушечными автоматами, передает корреспондент Kazinform.

Источник: Lada.kz

В ходе проверки причастные к этому происшествию лица задержаны и доставлены в полицию.

В 22:39 26 июля 15-летняя жительница города Актау встретилась со своей 17-летней подругой, они купили в детском парке «Акбота» игрушечные автоматы. Изготовив контент, они загрузили его в социальную сеть.

По данному факту законные представители подростков привлечены к административной ответственности за оставление без присмотра в ночное время несовершеннолетних и невыполнение своих обязанностей по воспитанию.

С девочками проведена разъяснительная работа. Кроме того, девочки поставлены на профилактический учет.