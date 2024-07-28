Минздрав: один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»

«Было две-три алых вспышки, как будто оранжевые фейерверки взорвались. После этого упали три человека: двое мужчин и женщина. Немолодые, лет по 45−50 на вид. Женщина, кажется, цела: она вроде только напугалась. По крайней мере видимых ран на ее теле я не видела. А вот мужчины как упали, так уже и не встали», — рассказала KP.RU очевидица по имени Анна.