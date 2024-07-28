Все нижегородские предприятия работают штатно после атаки беспилотников

Все промышленные предприятия в Нижегородской области работают штатно после атаки украинских беспилотников, совершенной утром 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Сегодня утром средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена работа беспилотных летательных аппаратов на территории Нижегородской области. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.
Напомним, около 7:00 28 июля беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО. В результате происшествия никто не пострадал.