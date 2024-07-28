МВД: Бажаев напал на полицейского из-за запрета пройти на закрытую территорию

Сын предпринимателя Мусы Бажаева Тимур подрался с полицейским из-за запрета пройти на закрытую территорию комплекса «Лужники», сообщили в московском ГУ МВД. Мужчина хотел попасть в ресторан через черный ход, однако ему помешали, после чего Бажаев начал «вести себя неадекватно и агрессивно», нецензурно высказывался в адрес полицейского и несколько раз ударил его по голове и туловищу. Конфликт произошел 27 июля, сейчас сын бизнесмена задержан, СК намерен добиваться его ареста.