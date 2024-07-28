Дэвид Линч раскрыл подробности предстоящего альбома с Кристой Белл

Это был голодный проект, и я его кормил, а если у меня не было еды, я ее готовил. Криста Белл — великий талант. Я кормлю ее текстом, а потом она идет петь, а я задерживаю дыхание, сосредотачиваясь на ней, и получается прекрасно!

Дэвид Линч

режиссер.