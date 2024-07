Дэвид Линч раскрыл подробности предстоящего альбома с Кристой Белл

Предстоящий релиз — уже не первая коллаборация Линча и Кристы Белл. Певица записала саундтрек для последней на данный момент картины режиссера «Внутренняя империя» (2006). В сотрудничестве с Линчем Белл выпустила альбомы This Train и Somewhere in the Nowhere (2017). Кроме того, артистка появилась в роли агента ФБР Тэмми Престон в третьем сезоне «Твин Пикс» (2017).