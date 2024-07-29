В Татарстане появился верблюжий «дом престарелых»

По его словам, постояльцы дома престарелых «переезжают» в Спасский район, так как их владельцы либо не смогли справиться с такой диковинкой, либо не могут их содержать из-за ухудшившегося состояния здоровья — к примеру, это относится к животным из цирков. Однако на ферме подрастает и молодое поколение — недавно в стаде появилось пополнение.