Почему обучение безопасному вождению не заканчивается никогда

В России обучение вождению можно начать и раньше 18 лет. Но вот права всё равно выдадут только после наступления совершеннолетия. Это не касается мопедов и легких мотоциклов. На них можно получить права в 16 лет. Минимальное время обучения в автошколе закреплено в законодательстве: не менее 190 часов для вождения легкового автомобиля и не менее 244 часов для вождения грузовика. Курс теории и практики можно освоить за три месяца, а присутствовать на лекциях можно также и через онлайн-платформы.