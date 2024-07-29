Илья Тыров: Искусственный интеллект в столице пришел и в поликлиники, и в стационары. Что он может?

Искусственный интеллект в столичном здравоохранении применяется почти везде — начиная от поликлиник и заканчивая лечением в стационарах. Не заменит ли он в скором времени вообще врача? Приходишь, например, на прием, а кабинет пустой, лишь компьютер на столе стоит, ведь ИИ даже не робот, а лишь очередная программа. И что, компьютеру рассказывать, что где у вас болит, что тревожит?
О месте и роли ИИ в практической медицине и перспективах его развития корреспондент «РГ» беседует с заместителем руководителя Департамента здравоохранения Москвы Ильей Тыровым.
Илья Александрович, ТОП-3, электронный помощник врача в поликлиниках, помог поставить в Москве уже 14 миллионов диагнозов. Похоже, он становится незаменимым даже на этом, начальном этапе лечения?
Илья Тыров: Все терапевты и врачи общей практики московских поликлиник действительно пользуются ТОП-3. Сервис подключается в начале процесса определения заболевания и базируется на данных о возрасте, поле, анамнезе и рассказе пациента, на что он жалуется. На основе этих данных ТОП-3 буквально за считаные минуты выбирает три наиболее подходящих предварительных диагноза из справочника Международной классификации болезней и предлагает их врачу. Врач выбирает один из предложенных диагнозов или в случае несогласия с мнением ИИ ставит собственный. Именно это заключение и видит пациент в своей электронной медицинской карте.
Еще у нас есть сервис постановки заключительного диагноза в поликлиниках. Этот искусственный интеллект анализирует жалобы пациента, результаты анализов и другую информацию из медкарты за последние два года. Если у него появляется подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, сервис формирует соответствующий диагноз и сообщение врачу. Окончательное решение всегда остается за врачом.
Узкие специалисты в будущем тоже получат своего электронного помощника?
Илья Тыров: Скорее всего, да. Вместе с врачебным сообществом и разработчиками мы продолжаем работать над развитием и расширением возможностей всех уже имеющихся сервисов. Но сейчас это лишь этап постановки и проверки гипотез.
Какие еще сервисы ИИ используются в московском здравоохранении?
Илья Тыров: С 2019 года мы развиваем сервисы компьютерного зрения в рентгенологии. Многие помнят, что во время пандемии коронавируса основным методом диагностики пневмонии была компьютерная томография. В тот момент у нас стали появляться сервисы ИИ, которые, например, могли на КТ обнаруживать так называемое «матовое стекло», где отражалось поражение легких. Разработчики научили их определять степень поражения — от 0 до 4. Это принесло свои плоды — врач сразу видел, состояние какого пациента вызывает особую тревогу и требует немедленной помощи в стационаре, а какому достаточно амбулаторного лечения или телемедицинского контроля. Именно тогда мы поверили в то, что применение сервисов ИИ в лучевой диагностике может принести реальную пользу. Сегодня ИИ применяется в московской службе лучевой диагностики уже в промышленном масштабе. Сервисы проводят рутинные измерения, размечают патологии на лучевых снимках и формируют проект заключения.
Эксперимент по компьютерному зрению многому научил врачей столицы, сейчас в нем работает порядка 50 сервисов, и, по сути, это площадка для их развития. Куда еще в практику пришел ИИ?
Илья Тыров: Например, в маммографию, начиная с прошлого года. Согласно правилам, регламентирующим описание маммографических исследований, каждое маммографическое исследование должно быть интерпретировано мнениями двух врачей. Одного из них как раз и заменил искусственный интеллект. Врач видит заключение от ИИ и далее делает собственное. Наши ученые доказали, что умные алгоритмы сокращают процесс от проведения исследования до получения результата более чем в 8 раз.
В рамках флюорографии и рентгенографии органов грудной клетки мы сейчас также пробуем использовать автономный ИИ-сервис. Не секрет, что порядка 95% флюорографий не выявляют патологий, а врачи просто тратят много времени на описание «нормы». Мы задействовали искусственный интеллект, который, анализируя флюорографию и рентгенографию органов грудной клетки, выявляет отсутствие патологии и формирует заключение без участия врача. Исследования, где искусственный интеллект выявил хотя бы малейшие патологические изменения, отправляются на описание врачу. При этом в течение эксперимента врачи просматривают все исследования. То, что ИИ определил как норму, анализирует независимый врач и соглашается или нет с этим решением. В любом случае такой эксперимент проводится с максимальной перестраховкой от пропуска патологии. В будущем такой сценарий работы может снять с врачей-рентгенологов до половины нагрузки по этим исследованиям.
А человеческую речь московский ИИ умеет расшифровывать?
Илья Тыров: Да. Мы используем сервис распознавания речи для врачей-рентгенологов для автоматического составления протокола исследования. Протоколы осмотров врачи начали не набивать, как прежде, на клавиатуре, а наговаривать. Одной рукой врач просматривает изображение легких на КТ — всей серии, всех срезов, а, держа во второй руке микрофон, говорит, что видит. ИИ успешно научился справляться с самыми сложными медицинскими терминами, это оказалось очень удобно и сэкономило врачам массу времени. Но если кто-то из докторов и сейчас предпочитает набирать протоколы, как привычнее, — это их право. Молодому поколению, знакомому с умными колонками, больше нравится использовать голосовой ввод.
Кроме того, мы пробуем применять сервис и в других направлениях, где при заполнении медицинской документации нет пациента. Ценность всех помощников с ИИ в их реальной пользе, чтобы они не нарушали медицинский процесс, а дополняли его и там, где возможно, автоматизировали его, освобождая врача от рутины.
Каких еще помощников могут скоро получить московские врачи?
Илья Тыров: Новые помощники в столичном здравоохранении появляются все время. Они избавляют медиков от многих ненужных вещей, помогают автоматизировать процесс лечения в хорошем смысле слова. Есть, например, чат-бот, которому москвичи могут подробно рассказать о своих жалобах, еще когда только записываются на прием. При встрече же врач и пациент могут сразу, не тратя времени на вопрос: «Что вас беспокоит» и перечисление недугов, приступить к выяснению деталей и обсуждению предстоящего лечения.
Кроме того, со многими вещами справляется уже привычная всем цифровизация. Помните, как еще недавно пройдя какое-то обследование, пациенты ходили за заключением, которое где-то лежало в лоточке. Теперь оно сразу падает в электронную медицинскую карту, в которой хранятся анализы, вся история болезни жителя Москвы. И теперь если пациент идет на консультацию в любое лечебное учреждение города, ему не приходится нести с собой никаких выписок — специалист откроет ЕМИАС и все увидит.
Оказавшись в стационаре, пациенту также не нужно больше гадать, что именно с ним происходит — в любой момент в мобильном устройстве он может открыть ЕМИАС. ИНФО и в разделе «Госпитализации» своей электронной медицинской карты увидеть полную информацию о лечении. Новшество появилось и у врачей стационаров — им не нужно, как раньше, при обходе что-то записывать на бумажку, а потом вносить новую информацию в электронную карту. Они делают это сразу у койки больного, имея перед собой планшет с его историей болезни. Такие возможности стали привычными, и их день ото дня их становится все больше.
Появятся ли помощники с ИИ, которые смогут, анализируя состояние пациента, прогнозировать, какие заболевания ожидают его в будущем? Ведь тогда можно что-то предпринять для того, чтобы предупредить их.
Илья Тыров: Да, мы уже накопили большой объем цифровых данных и можем на их основе сформировать цифровой профиль пациента, понимая, чем он болел, при каких обстоятельствах. Уже сейчас пробуем строить прогнозную модель. Если она покажет правильный ответ в 80 процентах, смысл в ее работе будет. В случаях же, когда модель в половине случаев ошибается, польза от нее невелика. Точность завязана на конкретную точку приложения. Повторюсь: главный критерий любой инновации, с которой мы выходим к врачебному сообществу, — практическая польза.
Может ли появиться достаточно простой электронный помощник с ИИ у пациента, который подскажет в нужный момент, какие лекарства ему, к примеру, стоит взять с собой на дачу или что делать, если резко подскочило давление?
Илья Тыров: Хороший вопрос. Мы смотрим, что есть на этот счет у разработчиков на рынке. И если убедимся, что имеется безопасный и надежный сервис, возьмем его на вооружение. После серьезнейшей экспертизы специалистов попробуем встроить автоматическую передачу данных в ЕМИАС. Это может быть дополнительной возможностью для самоконтроля пациентов, большей заботой о своем здоровье. А это, на мой взгляд, критически важная составляющая здоровьесбережения и долголетия. Добиться, чтобы система здравоохранения предупреждала болезни, мы можем только вместе.
Вы отслеживаете, как такие разработки ведутся за рубежом?
Илья Тыров: Безусловно, мы изучаем передовой международный опыт и регулярно отслеживаем новейшие мировые разработки в сфере цифровых технологий и ИИ в здравоохранении. Однако замечу, к примеру, наш опыт по компьютерному зрению — самое масштабное внедрение таких технологий в медицине в мире. Наша особенность состоит в том, что мы зашли со стороны амбулаторных исследований. Международные коллеги, например Китай, ведут подобные проекты в стационарах. Но в больницах лечится гораздо меньше людей, чем в поликлиниках. У нас же накоплен гораздо больший объем цифровых данных, ИИ непрерывно учится на гигантских объемах качественных данных, и мы будем продолжать развитие.
Илья Александрович, как выяснилось, ИИ уже ставит заключительный диагноз, подсказывает, какие дополнительные исследования нужно провести, какие назначения сделать… Может ли случиться, что в конечном счете он вообще заменит врача?
Илья Тыров: Так вопрос у нас не стоит. Наша задача — оснастить врачей удобными цифровыми сервисами, минимизировать их рутину, усилив экспертизу и эффективность. ИИ уже забирает на себя многие рутинные функции и выступает в качестве незаменимого ассистента врача. Аналогично тому, как когда-то в нашу жизнь вошли калькуляторы, программы работы с таблицами и расчетами, навигатор и т.д. Это сервисы, которые делают работу врачей, всех медиков эффективнее, освобождая их время для больных. Способность ИИ намного быстрее человека анализировать гигантские объемы данных позволяет учитывать влияние неочевидных факторов на развитие рисков и заболеваний.
ИИ в будущем станет дополнительным источником знаний для медицинского персонала. Но его эффективная работа возможна только в результате совместных усилий медицинского персонала, ученых и разработчиков.
Илья Александрович, на армию таких умных помощников могут рассчитывать только столичные врачи? Но их коллеги в других регионах страны наверняка тоже были бы рады воспользоваться такой современной поддержкой?
Илья Тыров: По поручению Президента РФ мы делимся лучшими разработками и приглашаем все регионы бесплатно подключаться к сервисам компьютерного зрения, с которыми уже работает Москва. В частности, сервисы с ИИ уже используются в Московской, Воронежской, Липецкой и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. А скоро такую возможность получат и в Калининградской, Кемеровской, Пензенской области, Республике Чувашии, Ненецком автономном округе. Через Центральный медицинский архив врачи этих регионов смогут через московскую платформу направлять на обработку рентгенографии, флюорографии, маммографии, компьютерные томографии и получать совершенно бесплатно их описание. Надеюсь, что в ближайшем будущем такими сервисами смогут пользоваться в любом регионе России. Ничего сложного в этом уже нет, главное, было бы желание.