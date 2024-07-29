Илья Тыров: Искусственный интеллект в столице пришел и в поликлиники, и в стационары. Что он может?

В рамках флюорографии и рентгенографии органов грудной клетки мы сейчас также пробуем использовать автономный ИИ-сервис. Не секрет, что порядка 95% флюорографий не выявляют патологий, а врачи просто тратят много времени на описание «нормы». Мы задействовали искусственный интеллект, который, анализируя флюорографию и рентгенографию органов грудной клетки, выявляет отсутствие патологии и формирует заключение без участия врача. Исследования, где искусственный интеллект выявил хотя бы малейшие патологические изменения, отправляются на описание врачу. При этом в течение эксперимента врачи просматривают все исследования. То, что ИИ определил как норму, анализирует независимый врач и соглашается или нет с этим решением. В любом случае такой эксперимент проводится с максимальной перестраховкой от пропуска патологии. В будущем такой сценарий работы может снять с врачей-рентгенологов до половины нагрузки по этим исследованиям.